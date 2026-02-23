Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pole muss in Haft

Zittau (ots)

Ein 49-jähriger Pole, welcher 2025 vom Amtsgericht Uelzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilt wurde, muss die nächsten 10 Tage in einer JVA verbringen.

Der Mann erschien am 20. Februar 2026 um 15:45 Uhr in Zittau zur Einreisekontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen die kontrollierenden Polizisten auf den offenen Haftbefehl. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 832,59 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 10-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA eingeliefert.

