Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Fahrverbot durchgesetzt
Großschönau (ots)
18.02.2026 | 23:50 Uhr | Großschönau
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 18. Februar 2026 in Großschönau gegen 23:50 Uhr einen irakischen Autofahrer, der trotz Fahrverbots mit einem Ford Galaxy aus Halle in die Oberlausitz gefahren war. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, weil er diesen nicht dabeihatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Landespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
