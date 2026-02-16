PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein über die Grenze

Sohland / Spree (ots)

13.02.2026 | 15:20 Uhr | Sohland / Spree

Ein russischer Autofahrer wurde im Rahmen der Grenzkontrollen am 13. Februar 2026 durch die Bundespolizei in Sohland / Spree gestoppt, weil er keinen gültigen Führerschein besitzt.

Die Kontrolle fand um 15:25 Uhr statt, nachdem der 36-jährige Mann über den deutsch-tschechischen Grenzübergang aus Rozany kommend eingereist war. Es stellte sich heraus, dass er seit 2022 Jahren in Deutschland lebt und sein tschetschenischer Führerschein hier nicht anerkannt wird. Die Umtauschregelung für ausländische Führerscheine innerhalb von sechs Monaten greift hier nicht. Der Mann hätte eine neue Fahrerlaubnis beantragen und eine Prüfung ablegen müssen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, das an die Landespolizei abgegeben wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach

