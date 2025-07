Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrüger entfernen Wespennester zu völlig überteuerten Preisen - Polizei rät zu besonderer Vorsicht! (09.07.2025)

Radolfzell (ots)

Bereits mehrfach haben Betrüger in den letzten Tagen mit völlig überteuerten Dienstleistungen Geld gemacht. Nachdem eine 44-Jährige ihrer Vermieterin ein Wespennest auf dem Balkon mitteilte, kontaktierte diese über eine Anzeige im Internet eine Firma, die eine Entfernung deutlich günstiger als lokale Schädlingsbekämpfer anbot. Wie vereinbart kam daraufhin ein Mitarbeiter der "Firma" vorbei und entfernte das Wespennest. Anschließend forderte er dafür einen Betrag in Höhe von rund 700 Euro, dessen Bezahlung er vor Ort per Karte einforderte, ehe er mit dem ergaunerten Geld in einem silbernen Opel mit ortsfremdem Kennzeichen davonfuhr.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: über 190 Zentimeter groß, schwarzes, kurzes Haar, dunkle Augen, Bartstoppel im Gesicht.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist und Personen, die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Die Polizei warnt vor einer wachsenden Zahl von Betrugsfällen, bei denen im Internet überteuerte Dienstleistungen angeboten werden.

Wie schützen Sie sich?

Seien Sie misstrauisch: Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch so. Seien Sie besonders vorsichtig bei Angeboten, die versprechen, dass Sie viel Geld sparen können.

Informieren Sie sich: Recherchieren Sie das Unternehmen und die Dienstleistung selbst. Lesen Sie Bewertungen von anderen Kunden und überprüfen Sie die Website des Unternehmens auf Transparenz.

Überprüfen Sie die Preise: Vergleichen Sie die Preise für ähnliche Dienstleistungen bei verschiedenen Anbietern. Wenn ein Angebot deutlich günstiger oder teurer ist als das, was andere anbieten, sollten Sie misstrauisch werden.

Achten Sie auf versteckte Kosten: Manchmal werden zusätzliche Gebühren oder Kosten nicht sofort offensichtlich sein. Achten Sie darauf, dass Sie alle Kosten verstehen, bevor Sie eine Zahlung leisten.

Melden Sie Betrügereien: Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind oder einen vermuteten Betrug entdeckt haben, melden Sie dies der Polizei und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen, um sie zu warnen.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor solchen und anderen Betrugsmaschen schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell