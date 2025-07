Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, L 214

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht nach schwerem Unfall - Zeugenaufruf (09.07.2025)

Blumberg - L 214 (ots)

Zwischen den Teilorten Epfendorf und Zollhaus hat sich am Mittwoch, gegen 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignet. Kurz vor einer ansteigenden Linkskurve auf der Landesstraße 214 überholte der Fahrer eines Kleintransporters einen 29-jährigen Rennradfahrer. Beim Erkennen des Gegenverkehrs scherte der 36-Jährige ruckartig wieder ein und stieß mit dem Hinterrad des jungen Mannes zusammen. Durch die Kollision verlor der die Kontrolle, stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher hielt kurz an, kümmerte sich jedoch nicht um den Mann und fuhr stattdessen davon. Dies übernahm ein anderer Radfahrer der mit ihm unterwegs war und den Notruf wählte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Autofahrer ermittelt werden. Hierbei stellte die Polizei eine Alkoholisierung in Höhe von über 3,5 Promille fest. In der Folge beschlagnahmte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Führerschein und den VW. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme einige Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen sucht, unter der Nummer 07733 / 99600, Zeugen die Hinweise zum Unfall, oder dem Fahrverhalten des Unfallverursachers geben können.

