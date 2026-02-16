PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pfefferspray und Schlagstock sichergestellt

Zittau (ots)

14.02.2026 | 10:00 Uhr + 16:20 Uhr | Zittau

Bundespolizisten stellten am 14. Februar 2026 in Zittau zwei Verstöße gegen das Waffengesetz fest und in diesem Zusammenhang ein Pfefferspray sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Im ersten Fall erschien um 10:00 Uhr ein 53-jähriger Pole als Beifahrer eines polnischen PKW auf der B 178n bei Zittau zur Einreisekontrolle. Bei der Nachschau im Fahrzeug fanden die Polizisten im Ablagefach der Fahrerseite einen verbotenen Teleskopschlagstock, welcher dem 53-Jährigen gehörte. Der Schlagstock wurde sichergestellt. Um 16:20 Uhr wurde dann auf der Chopinstraße in Zittau ein 35-jähriger tschechischer Autofahrer kontrolliert. Mit den Dokumenten war alles in Ordnung. Als der Fahrer allerdings die Fahrertür öffnete, sahen die Polizisten im Ablagefach ein Pfefferspray, ohne erforderliche Kennzeichnung. Dies wurde ebenfalls sichergestellt.

In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

