Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Marihuana über die Grenze

Seifhennersdorf (ots)

11.02.2026 | 13:35 Uhr | Seifhennersdorf

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 11. Februar 2026 in Seifhennersdorf einen 38-jährigen Ukrainer. Der Mann war um 13:35 Uhr über die Zollstraße aus dem tschechischen Varnsdorf mit seinem Audi A3 eingereist und hatte vier Marihuanablüten mit einem Gewicht von etwa vier Gramm dabei, die er zuvor in Tschechien gekauft hatte. Auch wenn der Besitz geringer Mengen von Cannabisprodukten im Inland erlaubt ist, so ist das Verbringen aus dem Ausland gänzlich untersagt. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz geschrieben und die Dolden beschlagnahmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

