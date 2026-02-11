PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Handyfoto ist kein Reisedokument

Zittau (ots)

10.02.2026 | 17:20 Uhr | Zittau

Am Nachmittag des 10. Februar 2026 hatte es die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße wieder mit einer unerlaubten Einreise eines Vietnamesen und einem ihm helfenden Fahrer zu tun.

Um 17:20 Uhr waren drei in Tschechien lebende vietnamesische Staatsangehörige im Alter zwischen 29 und 57 Jahren mit einem PKW aus Polen kommend eingereist. Der Fahrer und einer der Mitfahrer verfügten über gültige Reisedokumente. Nur der Beifahrer konnte den Beamten lediglich ein Foto seines Reisepasses in seinem Handy zeigen. Da es sich dabei nicht um ein gültiges Reisedokument handelt, hat er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen.

Die Bundespolizei hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und gegen den Fahrer wegen der Beihilfe dazu eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

