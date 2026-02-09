PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Marihuana in der Grenzkontrolle erwischt

Neugersdorf (ots)

08.02.2026 | 13:40 Uhr | Neugersdorf

Am 8. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf drei aus Tschechien eingereiste Deutsche, die mit einem Berliner PKW unterwegs waren. Alle drei waren bereits wegen Drogenverstößen polizeilich in Erscheinung getreten. Einer von ihnen, ein 32-jähriger Mann, hatte in einer kleinen Dose eine Marihuanablüte dabei, die er nicht aus dem Ausland hätte mitbringen dürfen. Diese wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz geschrieben. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest verlief negativ.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

