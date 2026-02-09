Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Illegal Eingereisten nach Polen zurückgewiesen
Zittau (ots)
07.02.2026 | 19:10 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei kontrollierte am 7. Februar 2026 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße gegen 19:10 Uhr einen aus Polen eingereisten Ukrainer. Der 25-jährige Mann besitzt nur einen abgelaufenen polnischen Aufenthaltstitel und hätte damit nicht einreisen dürfen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten und wurde zurückgewiesen.
