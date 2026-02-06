PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto beschlagnahmt

Zittau (ots)

05.02.2026 | 08:30 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 5. Februar 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n an der polnischen Grenze bei Zittau einen Audi A4 beschlagnahmt und stillgelegt.

Der Wagen befand sich auf einer Lafette eines rumänischen Transporters. Der Fahrer, ein 25-jähriger Rumäne, wollte den in Deutschland zugelassenen Audi im Auftrag des Halters aus Rumänien nach Süddeutschland überführen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein unterschlagenes Leasingfahrzeug handelt und nicht mehr versichert ist. Gegen den Halter, einen 36-jährigen Rumänen, ermittelt die Landespolizei wegen Unterschlagung. Der Wert des Audi wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

