Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendlicher hatte Schlagring dabei

Zittau (ots)

30.01.2026 | 17:45Uhr | Zittau

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 30. Januar 2026 um 17:45 Uhr im Stadtgebiet Zittau einen 15-jährigen Afghanen.

Da er sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten den Jugendlichen nach Dokumenten. Hierbei fanden sie einen verbotenen Schlagring. Dieser wurde sichergestellt, eine Anzeige gefertigt und der Jugendliche seinem Vater übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 56
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

