Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle umgesetzt

31.01.2026 | 01:35 Uhr | Zittau 31.01.2026 | 01:55 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen am 31. Januar 2026 zwei per Haftbefehl gesuchte Männer gestellt.

Zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr reisten über den Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße unabhängig voneinander ein 35-jähriger Tscheche sowie ein 26 Jahre alter ukrainischer Staatsbürger aus Polen kommend ein. Der Tscheche war 2024 wegen Urkundenfälschung und der Ukrainer im gleichen Jahr wegen Leistungserschleichung zu Geldstrafen verurteilt worden. Außerdem musste dieser noch eine offene Geldbuße zahlen. Da die beiden Männer die offenen Beträge von 531,00 Euro und 1.148,00 Euro zahlten, entgingen sie Ersatzfreiheitsstrafen von 15 und 27 Tagen. Ihnen wurde die Weiterreise gestattet.

