Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

30.01.2026 | 08:30 Uhr | Zittau 01.02.2026 | 16:20 Uhr | Zittau

Am vergangenen Wochenende stoppte die Bundespolizei in Zittau zwei Personen, die unerlaubt eingereist waren.

Am 30. Januar 2026 war es ein 40-jähriger Pole, der über die Neißebrücke nahe des Lusatiaweges zu Fuß aus Polen kommend eingereist war. Beamte des deutsch-tschechischen Fahndungsteams kontrollierten den Mann gegen 08:30 Uhr in der Brückenstraße. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Einreiseverbot besteht.

Am 1. Februar 2026 kontrollierten Bundespolizisten einen 26 Jahre alten Ukrainer in der Grenzkontrollstelle auf der Bundesstraße 178n. Er war aus Polen kommend mit seinem BMW eingereist und hatte keinen gültigen Aufenthaltstitel dabei.

In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet und die Personen nach Polen zurückgewiesen.

