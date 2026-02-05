Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Graffiti an Bahnviadukt
Großschönau (ots)
04.02.2026 | 14:30 Uhr | Seifhennersdorf
Unbekannte Täter haben auf dem Seifhennersdorfer Bahnviadukt in der Rumburger Straße zwei Graffitischriftzüge von jeweils 2,5 Meter Größe angebracht. Die Buchstabenfolgen wurden mit orangener Farbe aufgebracht und am Nachmittag des 4. Februar 2026 durch die Bundespolizei entdeckt. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der Schaden wird auf 550,00 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell