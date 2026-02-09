PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Rechte Parolen auf Supermarkparkplatz skandiert

Bautzen (ots)

06.02.2026 | 16:10 Uhr | Bautzen

Fünf junge Männer haben am Nachmittag des 6. Februar 2026 neben dem Bautzener Bahnhof Alkohol konsumiert und hierbei Parolen mit nationalsozialistischem Hintergrund gerufen sowie den Hitlergruß gezeigt.

Bundespolizisten, die gegen 16:10 Uhr den Bahnhof kontrollierten, fielen die Männer auf und stellten deren Identität fest. Gegen die Deutschen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Landespolizei hat den Sachverhalt übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren