Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Bahnbetrieb gestört
Zittau (ots)
09.02.2026 | 11:05 Uhr | Zittau
Eine junge Frau hat am 9. Februar 2026 am Zittauer Bahnhof durch das Überschreiten der Gleise die Rangierfahrt eines Güterzuges gestört und wurde um 11:05 Uhr durch die Bundespolizei gestoppt. Die 23-jährige Tschechin wollte über die Gleise abkürzen und konnte dann in der Kontrolle kein gültiges Identitätsdokument vorlegen. Sie hat zwei Verwarngelder in Gesamthöhe von 95,00 Euro zahlen müssen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell