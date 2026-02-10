Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vietnamese zurückgewiesen - Anzeige auch gegen seinen Fahrer

Zittau (ots)

09.02.2026 | 22:30 Uhr | Zittau

Am Abend des 9. Februar 2026 reisten in Zittau zwei Vietnamesen mit einem in der Slowakei zugelassenen Renault Koleos aus Polen kommend ein und wurden durch die Bundespolizei gestoppt.

Die Beamten kontrollierten um 22:30 Uhr die beiden 32 und 49 Jahre alten Männer am Grenzübergang in der Friedensstraße. Während der Fahrer sich ordnungsgemäß ausweisen konnte, besteht gegen den Beifahrer ein Einreiseverbot nach Deutschland. Er gab an, dass er nur noch ein paar Dinge abholen möchte, um dann nach Vietnam auszureisen. Der Fahrer wollte ihm dabei helfen, will aber von der Einreisesperre nichts gewusst haben.

Es wurden Strafanzeigen wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen der Beihilfe dazu geschrieben. Der Beifahrer wurde nach Polen zurückgewiesen.

