Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pfefferspray und Schlagstock beschlagnahmt

Zittau (ots)

11.02.2026 | 07:20 Uhr + 10:10 Uhr | Zittau

Zwei Autofahrer wurden am Vormittag des 11. Februar 2026 in Zittau durch die Bundespolizei mit verbotenen Gegenständen gestoppt, nachdem sie über den Grenzübergang in der Friedensstraße aus Polen kommend eingereist waren.

Ein 45-jähriger Pole hatte um 07:20 Uhr in einem Fach unter dem Lenkrad griffbereit ein ungeprüftes Pfefferspray liegen, das wegen der unbekannten Wirkweise unter das Waffengesetz fällt. Ein 47 Jahre alter Tscheche wurde um 10:10 Uhr mit einem Teleskopschlagstock erwischt, der zugriffbereit im Türfach lag.

In beiden Fällen mussten Anzeigen geschrieben werden.

