Eisplatten fallen von Kleintransporter - VW Caddy beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (13.01.2026) wurde ein VW Caddy auf der Bundesautobahn 1 nahe der Anschlussstelle Lübeck durch herabfallende Eisplatten von einem Kleintransporter beschädigt. Anstelle anzuhalten und sich um den Ausgleich des entstandenen Schadens zu kümmern, setzte der Fahrer des Kleintransporters seinen Weg in Richtung Hamburg fort. Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 72 Jahre alter Lübecker mit seinem VW Caddy am vergangenen Dienstagmorgen gegen 07:25 Uhr die BAB1 auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Süden. Kurz vor der Anschlussstelle Lübeck Moisling sollen plötzlich mehrere Eisplatten von dem Planenaufsatz des vorausfahrenden Kleintransporters gefallen sein und die Fahrzeugfront des Caddys getroffen haben.

Dabei entstanden erhebliche Beschädigungen und Risse an der Windschutzscheibe sowie Dellen auf dem Dach des PKW. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3500 Euro.

Die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Pflichten des Fahrzeugführers aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die am vergangenen Dienstag das Geschehen auf der BAB1 um 07:25 Uhr beobachtet haben und die insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Kleintransporter und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04524-70770 entgegen.

Gemäß der Straßenverkehrsordnung hat der Fahrer eines Kraftfahrzeuges vor Fahrtantritt dafür zu sorgen, dass andere Verkehrsteilnehmende nicht gefährdet werden. Freie Sicht durch alle Scheiben des Fahrzeuges, ein eis- und schneefreies Fahrzeugdach und auch die Motorhaube, lesbare Kennzeichen und eine für jedermann sichtbare Beleuchtung sind dafür Voraussetzung.

