POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Folgemeldung 2: Mutmaßlicher Unfallbeteiligter ermittelt

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Freitag (16.01.2026) war eine 23-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Berliner Allee gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau ist am Sonntag (18.01.2026) verstorben. Inzwischen wird gegen einen 31-Jährigen wegen des Tatverdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Ein 31-jähriger Lübecker (syrische Staatsangehörigkeit) hatte am 16.01.2026 die Polizei informiert, nachdem er die verletzte Frau auf der Berliner Allee bemerkt hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann mutmaßlich selbst Unfallbeteiligter sein. Es wird weiterhin geprüft, warum die Frau dort im Bereich der Bundesstraße 207 unterwegs war und wie die Verletzungen entstanden sein dürften. Dazu wurden ein Gutachter und die Rechtsmedizin Lübeck mit weiteren Untersuchungen beauftragt.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle Polizeidirektion Lübeck zu richten.

