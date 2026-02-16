PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Tscheche zahlt Geldstrafe

Neugersdorf (ots)

13.02.2026 | 12:40 Uhr | Neugersdorf

Am 13. Februar 2026 erschien ein 43-jähriger Tscheche auf der S148 bei Neugersdorf um 12:40 Uhr zur Einreisekontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden Bundespolizisten heraus, dass der Mann wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz im Jahr 2024 durch das Amtsgericht Zittau zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30,00 Euro verurteilt worden war.

Hiervon sind noch 1.531,00 Euro zu begleichen. Ersatzweise müsste der Mann für 24 Tage in eine Haftanstalt. Dies blieb ihm erspart, weil er vor Ort in der Lage war, die geforderte Strafe zu bezahlen. Im Anschluss durfte er weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

