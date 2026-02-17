Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

16.02.2026 | 15:00 Uhr | Zittau 16.02.2026 | 16:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 16. Februar 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau drei unerlaubte Einreisen gestoppt und die Betroffenen nach Polen zurückgewiesen.

Um 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B 178n einen 37-jährigen senegalesischen LKW-Fahrer, der nur ein Handyfoto seines Reisepasses dabeihatte. Um 16:15 Uhr wurde am gleichen Grenzübergang ein Fernreisebus kontrolliert. Unter den Reisenden befanden sich eine 19-jährige Frau sowie ein 23-jähriger Mann aus der Ukraine. Beide besitzen keinen gültigen Aufenthaltstitel und wollten nach Dänemark reisen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

