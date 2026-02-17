PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

16.02.2026 | 15:00 Uhr | Zittau
16.02.2026 | 16:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 16. Februar 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau drei unerlaubte Einreisen gestoppt und die Betroffenen nach Polen zurückgewiesen.

Um 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B 178n einen 37-jährigen senegalesischen LKW-Fahrer, der nur ein Handyfoto seines Reisepasses dabeihatte. Um 16:15 Uhr wurde am gleichen Grenzübergang ein Fernreisebus kontrolliert. Unter den Reisenden befanden sich eine 19-jährige Frau sowie ein 23-jähriger Mann aus der Ukraine. Beide besitzen keinen gültigen Aufenthaltstitel und wollten nach Dänemark reisen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:28

    BPOLI EBB: Auf gültige Reisedokumente achten

    Zittau (ots) - 17.02.2026 | Zittau Die Bundespolizei wird im Rahmen der Grenzkontrollen immer wieder mit Fällen konfrontiert, in denen Reisende nicht mehr gültige Dokumente vorlegen oder diese gar nicht dabeihaben. Im Großraum Zittau kommt es in den Ferienzeiten zu einem weiteren Phänomen. Insbesondere Familien erscheinen mit nicht mehr gültigen Reisedokumenten bei der Bundespolizei weil ein Einchecken in einigen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:35

    BPOLI EBB: Ohne Führerschein über die Grenze

    Sohland / Spree (ots) - 13.02.2026 | 15:20 Uhr | Sohland / Spree Ein russischer Autofahrer wurde im Rahmen der Grenzkontrollen am 13. Februar 2026 durch die Bundespolizei in Sohland / Spree gestoppt, weil er keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Kontrolle fand um 15:25 Uhr statt, nachdem der 36-jährige Mann über den deutsch-tschechischen Grenzübergang aus Rozany kommend eingereist war. Es stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:34

    BPOLI EBB: Gesuchter Tscheche zahlt Geldstrafe

    Neugersdorf (ots) - 13.02.2026 | 12:40 Uhr | Neugersdorf Am 13. Februar 2026 erschien ein 43-jähriger Tscheche auf der S148 bei Neugersdorf um 12:40 Uhr zur Einreisekontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden Bundespolizisten heraus, dass der Mann wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz im Jahr 2024 durch das Amtsgericht Zittau zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30,00 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren