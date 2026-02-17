Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auf gültige Reisedokumente achten

Zittau (ots)

17.02.2026 | Zittau

Die Bundespolizei wird im Rahmen der Grenzkontrollen immer wieder mit Fällen konfrontiert, in denen Reisende nicht mehr gültige Dokumente vorlegen oder diese gar nicht dabeihaben. Im Großraum Zittau kommt es in den Ferienzeiten zu einem weiteren Phänomen. Insbesondere Familien erscheinen mit nicht mehr gültigen Reisedokumenten bei der Bundespolizei weil ein Einchecken in einigen tschechischen Unterkünften damit abgelehnt wird. Hierbei handelt es sich nicht um aufenthaltsrechtliche Hintergründe, sondern um tschechische Meldebestimmungen für die Übernachtungsbranche. Gegen eine Bearbeitungsgebühr von nunmehr 32,00 Euro stellt die Bundespolizei auf Antrag bei Vorlage eines Identitätsdokumentes einen Reiseausweis als Passersatz aus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell