Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Infotafel eingeschlagen
Löbau (ots)
19.02.2026 | 20:10 Uhr | Löbau
Unbekannte Täter haben am Löbauer Bahnhof die Scheibe der elektronischen Abfahrtstafel des Bahnsteigs 1 zertrümmert. Beamte der Bundespolizei haben am Abend des 19. Februar 2026 den Schaden aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden wird vorläufig auf einige hundert Euro geschätzt. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach telefonisch unter 03586 / 76020 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell