Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Leutersdorf (ots)

Ebersbacher Bundespolizisten stoppten am 20. Februar 2026 um 23:05 Uhr in Leutersdorf einen 64-jährigen niederländischen Opel-Lenker.

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr und dieser gab auch zu, ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Eine hinzugerufene Streife der Landespolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

