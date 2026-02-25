Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Tscheche darf sich nicht in Deutschland aufhalten

Neugersdorf (ots)

Bundespolizisten haben am 24. Februar 2026 um 14:30 Uhr einen 38-jährigen Tschechen zurückgewiesen, gegen welchen ein aktuelles Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht.

Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf der S 148 bei Neugersdorf in Richtung Deutschland. Als er die dortige Kontrollstelle sah, wendete er und wollte zurück in Richtung Tschechien fahren. Bundespolizisten folgten ihm und konnten ihn noch vor Erreichen der Grenze kontrollieren. Bei der Überprüfung der Personalien fanden sie heraus, dass gegen den Mann eine Einreise - und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Doch nicht nur das. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten noch ein Cliptütchen, in welchem sich eine geringe Menge Crystal befand.

Dieses wurde sichergestellt und der Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel - und Aufenthaltsgesetz beanzeigt und anschließend nach Tschechien zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell