PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht über die Grenze

Zittau (ots)

28.02.2026 | 08:10 Uhr | Zittau

... fuhr am 28. Februar 2026 ein bulgarischer LKW-Fahrer trotz Fahrverbot, den die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau stoppte.

Der 59-jährige Mann war um 08:10 Uhr aus Polen kommend eingereist und musste seine Fahrt beenden. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Fahrverbot aufgrund einer Trunkenheitsfahrt besteht. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,09 Promille. Der Mann wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:37

    BPOLI EBB: Moldawier verhaftet

    Löbau (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 24. Februar 2026 um 11:00 Uhr im Stadtgebiet Löbau einen tschechischen Kleintransporter. Am Steuer saß ein 32-jähriger Moldawier, welcher durch sein Heimatland zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung ausgeschrieben war. Der Mann wurde verhaftet, am 25. Februar 2026 beim Amtsgericht Görlitz vorgeführt und seine Festnahme bestätigt. Wann der 32-Jährige nach Moldawien ausgeliefert ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:35

    BPOLI EBB: Brasilianer zurückgewiesen

    Zittau (ots) - Bei der Kontrolle eines portugiesischen LKW am 25. Februar 2026 um 07:30 Uhr auf der B 178n bei Zittau stellten Bundespolizisten fest, dass der Reisepass des 36-jährigen brasilianischen Fahrers seit über einem halben Jahr abgelaufen ist. Im Pass befand sich zwar ein gültiger portugiesischer Aufenthaltstitel, da zur Einreise nach Deutschland aber auch ein gültiges Reisedokument vorgelegt werden muss und ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:54

    BPOLI EBB: Schleusung aufgedeckt

    Bautzen (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen beendeten am 24. Februar 2026 um 01:05 Uhr auf der BAB 4 eine Schleusung. Die Polizisten kontrollierten auf dem Autobahnrasthof Oberlausitz Nord einen polnischen Kleintransporter, welcher in Richtung Deutschland unterwegs war. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz saßen zwei 28 und 46 Jahre alte Polen und auf dem Rücksitz zwei 19 und 20 Jahre alte Ukrainer. Die Männer gaben an, dass sie nach Deutschland zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren