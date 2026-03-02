Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht über die Grenze

Zittau (ots)

28.02.2026 | 08:10 Uhr | Zittau

... fuhr am 28. Februar 2026 ein bulgarischer LKW-Fahrer trotz Fahrverbot, den die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau stoppte.

Der 59-jährige Mann war um 08:10 Uhr aus Polen kommend eingereist und musste seine Fahrt beenden. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Fahrverbot aufgrund einer Trunkenheitsfahrt besteht. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,09 Promille. Der Mann wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell