BPOLI EBB: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Zittau (ots) - 28.02.2026 | 08:10 Uhr | Zittau ... fuhr am 28. Februar 2026 ein bulgarischer LKW-Fahrer trotz Fahrverbot, den die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau stoppte. Der 59-jährige Mann war um 08:10 Uhr aus Polen kommend eingereist und musste seine Fahrt beenden. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Fahrverbot aufgrund einer Trunkenheitsfahrt besteht. Außerdem ergab ein ...

mehr