Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer unter Drogeneinfluss
Eulowitz (ots)
28.02.2026 | 08:25 Uhr | Eulowitz
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 28. Februar 2026 in Eulowitz auf der B 96 um 08:25 Uhr einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 48-jährige Deutsche hatte laut Drogenschnelltest Amphetamine und Cannabis konsumiert. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wird durch die Landespolizei bearbeitet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell