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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Heppenheim-A5 Unfall mit schwer verletzter Person

Heppenheim (ots)

Gemarkung Heppenheim - Gegen 13:39 Uhr kam es am heutigen Sonntag (22.03.), auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Heppenheim und der Anschlussstelle Hemsbach in Höhe des Parkplatzes "Fuchsbuckel" zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte der 29-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich Frankfurt mit seinem PKW auf dem Parkplatz "Fuchsbuckel" einzufahren. Dort kommt er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Einfahrt mit der dortigen verbauten Fahrbahnteilung (Leitplanke). Das Fahrzeug wird aufgrund der Geschwindigkeit ausgehoben und überschlägt sich mehrfach, touchierte einen Baum und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich, schwer verletzt, selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch Ersthelfer versorgt. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurde dieser mit dem alarmierten Rettungshubschrauber zwecks weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Vollsperrung der beiden Fahrspuren in Richtung Süden konnte die linke Fahrspur zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die rechte Fahrspur musste zur Unfallaufnahme und erforderlichen Reinigungsmaßnahmen weiterhin gesperrt bleiben. Der Unfall wurde mit mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen aufgenommen. Des Weiteren sind Rettungsdienste, die Feuerwehr Heppenheim und ein Rettungshubschraubers im Einsatz gewesen. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Berichterstatter: Martin, PHK
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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