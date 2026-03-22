Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schwerer Verkehrsunfall

Biebesheim (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 09:45 Uhr kam es zwischen Biebesheim und Riedstadt/Crumstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin, welche auf der K 150 aus Richtung Crumstadt in Richtung der L 3361 unterwegs war, missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von links kommenden Autofahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei die Autofahrerin Verletzungen an Bein und Hüfte davontrug und anschließend in das Klinikum nach Darmstadt gebracht werden musste. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs kamen mit leichten Verletzungen ins das Kreiskrankenhaus nach Groß-Gerau. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. Neben der Feuerwehr Biebesheim waren 3 Rettungswagen im Einsatz.

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