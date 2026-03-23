Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Schwerer Auffahrunfall auf der A67 mit verletzter Familie

Gemarkung Lampertheim (ots)

Am Sonntagabend (22.03.), gegen 20:30 Uhr kam es auf der A67 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 20- jähriger Fahrer aus dem Landkreis Viernheim mit hoher Geschwindigkeit die mittlere der drei Fahrspuren und wechselte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges auf die linke Fahrspur und fuhr auf ein vollbesetztes Fahrzeug einer Familie aus dem Raum Bingen auf und kollidierte im Anschluss mit der Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das auffahrende Fahrzeug mehrfach. Dabei wurden der 25-jährige Fahrer und die 4- und 5-jährigen Kinder im Fahrzeug der Familie leicht verletz und die 21-jährige schwangere Ehefrau schwer verletzt. Der Fahrer des Auffahrenden Fahrzeuges wurde ebenfalls schwer verletzt. Es konnten sich alle beteiligten Personen aus den Fahrzeugen eigenständig befreien. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn nach Norden für ca. 1 1/2 Stunden voll bzw. teil gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Autobahnpolizei Südhessen, Notarzt, Rettungsfahrzeuge, Autobahnmeisterei Mannheim und die Feuerwehr aus Lampertheim. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 22.000 Euro.

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