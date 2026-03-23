Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Fahrradcodierung der Polizei im Lustgarten/Anmeldung erforderlich

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Erbach (ots)

Am Sonntag, den 12. April 2026, in der Zeit zwischen 12.30 und 16.00 Uhr, bietet die Polizei im Rahmen des Kinderflohmarkts eine Fahrradcodierung im Lustgarten an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Dienstag, den 7. April, in der Zeit von 8.30 bis 13.00, bei der Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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