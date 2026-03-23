POL-DA: Groß-Gerau: Randalierer mit Messer am Marktplatz/Polizei nimmt 36-Jährigen fest
Groß-Gerau (ots)
Wegen eines Randalierers mit einem Küchenmesser in der Hand ist die Polizei am Samstagmorgen (21.03.), gegen 10.15 Uhr, zum Marktplatz ausgerückt. Passanten hatten die Streife alarmiert, weil sich dort ein Mann sehr aufbrausend verhielt und zudem ein Küchenmesser in der Hand hatte. Die Beamten konnten den 36-Jährigen nach einer kurzen fußläufigen Flucht stellen. Das Messer wurde sichergestellt.
Der 36-Jährige wurde anschließend aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.
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