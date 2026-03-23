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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 23-Jähriger außer Rand und Band

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein offenbar verwirrter 23-jähriger Mann hielt am Freitagabend (20.03.), gegen 17.30 Uhr, die Polizei ziemlich auf Trab.

Zunächst soll der 23-Jährige in der Nürnberger Straße unvermittelt einen 43-Jährigen geschlagen sowie dessen 3-Jährigen Sohn vom Fahrrad gerissen haben. Auf das auf dem Boden liegende Kind trat er zudem ein. Anschließend rannte er mehrere Meter davon und warf mit einem Backstein durch das Fenster eines vorbeifahrenden Autos. Der Randalierer verletzte hierdurch leicht den 37 Jahre alten Fahrer. Mit einem weiteren Backstein warf er auf ein zweites passierendes Fahrzeug und beschädigte auch dieses. In der Folge beschädigte er im Bereich "An der Schleuse" und am Maindamm zwei weitere Autos mittels Backsteinen. Durch die alarmierte Polizei konnte der 23-Jährige kurz darauf an der Unterführung der Eisenbahnbrücke bei Bischofsheim festgenommen werden. Insgesamt summiert sich der von ihm angerichtete Schaden auf mehrere tausend Euro.

Im Anschluss der Maßnahmen wurde der verwirrte Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht. Er wird sich nun in mehreren Fällen rechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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