POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Harsum (jb) Am 06.03.26, zwischen 12.30 Uhr und 12:45 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Carl-Zeiss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Parkvorgang beschädigte der Unbekannte einen geparkten Renault eines Algermisseners. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzten. Tel: 05066/9850.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell