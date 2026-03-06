POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Borsum (mak). Bereits am 05.03.2026 erhielt eine 75-jährige Dame aus der Ortschaft Borsum einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Uniklinik. Man gab an, dass ihre Tochter im Uniklinikum liege und an Krebs erkrankt sei. Ein Medikament, welches extra aus der Schweiz kommen müsse, würde ca. 100.000 Euro kosten. Nachdem die Dame angab, dass sie das Geld nicht besitze und auch keinen weiteren Schmuck oder Gold habe, wurde das Gespräch seitens des ...

