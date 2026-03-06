PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Borsum - Versuchter Betrug

Hildesheim (ots)

Borsum (mak). Bereits am 05.03.2026 erhielt eine 75-jährige Dame aus der Ortschaft Borsum einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Uniklinik. Man gab an, dass ihre Tochter im Uniklinikum liege und an Krebs erkrankt sei. Ein Medikament, welches extra aus der Schweiz kommen müsse, würde ca. 100.000 Euro kosten. Nachdem die Dame angab, dass sie das Geld nicht besitze und auch keinen weiteren Schmuck oder Gold habe, wurde das Gespräch seitens des Anrufer beendet. Die Polizei warnt eindringlich vor immer neu erfundenen Legenden, mit denen Personen um ihr Hab und Gut gebracht werden sollen. Bei Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Anrufers soll die örtliche Polizei kontaktiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

