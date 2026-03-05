PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Adenstedter Berg - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld / Sibbesse (neu) - Wie erst nachträglich gemeldet wurde, kam es am vergangenen Montag, 02.03.2026, in der Zeit zwischen 08:00-09:00 Uhr auf der L 469, zwischen den Ortschaften Alfeld-Sack und Sibbesse-Adenstedt zu einem Verkehrsunfall.

Eine 29-Jährige aus Sibbesse befuhr innerhalb des Zeitraums die Landesstraße von Sack in Richtung Adenstedt, als ihr ein silberner Pkw so weit auf ihrer Fahrspur entgegenkam und sie ausweichen musste. Sie kollidierte in der Folge mit der Schutzplanke. Der silberne Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt weiter fort. An dem Pkw der 29-Jährigen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zum silbernen Pkw nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

