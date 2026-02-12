Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mehrere Bushäuschen demoliert
Hemer (ots)
In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere demolierte Bushaltestellen vorgefunden. An der Teichstraße, der Märkischen Straße und der Hauptstraße wurden die Glasscheiben beschädigt. Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Hemer unter 0237390990 entgegen. (lubo)
