Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Bushäuschen demoliert

Hemer (ots)

In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere demolierte Bushaltestellen vorgefunden. An der Teichstraße, der Märkischen Straße und der Hauptstraße wurden die Glasscheiben beschädigt. Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Hemer unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

