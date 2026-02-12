POL-MK: Mehrere Bushäuschen demoliert

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in Valbert aktiv. In der Nacht zu Mittwoch brachen sie in eine Veranstaltungshalle am Heidehang ein. Beute machten die Einbrecher nicht. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. An der Schützenstraße brachen sie zwischen Montag- und Mittwochmorgen das Gebäude am Jedermannsportplatz auf. Auch hier gingen sie leer aus. Wer hat eine der Taten mitbekommen? Hinweise auf die Täter nimmt die ...

