Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rollerdiebstahl gescheitert
Altena (ots)
An der Südstraße wollten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Motorroller stehlen. Offenbar wurde der Roller beschädigt um den Roller kurzzuschließen. Mutmaßlich misslang der Versuch auf Grund der Lenkersperre. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise an 0235291990. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell