POL-MK: Polizisten legen Gespann mit schweren Mängeln still

Lüdenscheid (ots)

Dienstagvormittag kontrollierten Polizisten auf der Bräuckenstraße ein Mercedes-Gespann aus Rumänien. Weil es bereits auf den ersten Blick einen desolaten Eindruck machte, nahmen die Beamten die Fahrzeuge genauer in Augenschein.

Auffällig war bei der Überprüfung des ziehenden Fahrzeugs ein unüberhörbares Knarzgeräusch in der Lenkung. Sowohl die Feststellbremse als auch die Betriebsbremse des Anhängers erweckten nach Prüfung den Eindruck der Funktionslosigkeit. Diese Erkenntnisse veranlassten die Beamten das Fahrzeug bei einer technischen Prüfstelle vorzuführen.

Die zuvor festgestellten Mängel bestätigten sich vollumfänglich. Es wurden teilweise schwerste technische Mängel festgestellt. Einer der Mängel veranlasste selbst die erfahrenen Prüfingenieure zu einer Zusammenkunft an der Lenkung. Hier zeigte sich ein fast vollständig gebrochener Querlenker (Foto). Das Urteil der Fachleute: ein kapitaler Schaden stand unmittelbar bevor, der das Wegknicken des rechten Vorderrades zur Folge gehabt hätte. Auch die komplette Bremsanlage des Anhängers erwies sich als funktionslos.

Das Gespann wurde stillgelegt. Mangels Wohnsitzes in Deutschland musste der Fahrer noch an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung entrichten. Die Polizisten stellten Kennzeichen und Zulassungsschein sicher. (dill)

