PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn/Menden/Balve (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im nördlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Balve-Garbeck, Am Pickhammer Zeit 11.02.2026, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1483 Verwarngeldbereich 106 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 74 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde KB Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Iserlohn-Drüpplingsen, Drüpplingser Straße Zeit 11.02.2026, 11:50 Uhr bis 14:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 505 Verwarngeldbereich 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 91 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde UN Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Menden-Lendringsen, Salzweg Zeit 11.02.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 123 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße Zeit 11.02.2026, 17:10 Uhr bis 18:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 262 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 16:44

    POL-MK: Unfallflucht nach Parkrempler

    Neuenrade (ots) - Am Montag, 9. Februar, zwischen 9.50 und 10.15 Uhr, wurde auf dem Rewe-Parkplatz, Neue Mühle 1, in Neuenrade ein grauer BMW beschädigt. Der Verursacher touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite den geparkten BMW und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Geschädigte. Die Polizei bittet diesen Zeugen, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:06

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Plettenberg (ots) - Ort Osterloh L 561 FR Hüinghausen Zeit 11.02.2026, 07:09 Uhr bis 11:32 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 916 Verwarngeldbereich 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 79 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:05

    POL-MK: Wasseraustritt und Phishing

    Altena (ots) - Unbekannte haben sich in den vergangenen Wochen Zugang zu einem nicht genutzten Haus an der Bahnhofstraße verschafft. Dort durchtrennten sie Rohre, was zu einem erheblichen Wasseraustritt führte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Der Versuch, eine Kinderhose online zu verkaufen, hätte eine Frau aus Altena beinahe eine Menge Geld verloren. Ein angeblicher Kaufinteressent hatte sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren