Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Schellerten OT Kemme-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Schellerten (fri): Am 05.03.2026 touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Unteren Straße in Schellerten OT Kemme geparkten PKW.

An dem Geparkten entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Der Verkehrsunfallverursacher entfernt sich anschließend ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Schellerten, tel. 05123/400690 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

