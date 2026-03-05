Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Am 05.03.26, gg. 13:25 Uhr kam es an der Kreuzung der Abfahrt B3 und K505 zu einem Verkehrsunfall. Ein 75- jähriger Audi-Fahrer aus Schulenburg befuhr die Abfahrt der B3 / Adensen und wollte nach links auf die K505 in Richtung Nordstemmen weiterfahren. Beim Einbiegen auf die K505 übersah er die vorfahrtsberechtigte 48-jährige Mercedes-Fahrerin aus Alfeld, die aus Richtung Nordstemmen in Richtung Adensen fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und kamen in dem angrenzenden Graben zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 15000,-EUR geschätzt.

