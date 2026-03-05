PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen bei Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (brz) -

Am 05.03.2026 wurden in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr durch die Polizei Bad Salzdetfurth Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 243 bei Bockenem, Höhe des Autobahnzubringers B243a, durchgeführt. Im Einmündungsbereich kommt es hier immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Dieser Bereich gilt daher offiziell als Unfallschwerpunkt, weshalb die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist.

In einer Stunde wurden so zehn Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit vorwerfbaren 81 km/h vorwerfbar unterwegs. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus wurden die Verkehrsteilnehmenden für die besonderen örtlichen Verhältnisse sensibilisiert.

Eine angepasste Geschwindigkeit ist an diesem Unfallschwerpunkt essentiell, um die Unfallzahlen weiter zu reduzieren. Deshalb wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitskontrollen an dieser Örtlichkeit durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

