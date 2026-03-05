Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: B6 Höhe Ahrbergen - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Ahrbergen, B6 (mak). Am 05.03.2026, gegen 07:40 Uhr, kommt es auf der B6 in Höhe der Ortschaft Ahrbergen zu einem Verkehrsunfall an einer dortigen Ampelkreuzung. An der genannten Örtlichkeit befährt der Führer eines blauen Dacia die B6 in Fahrtrichtung Hannover und übersieht die Führerin eines schwarzen Peugeot, welche verkehrsbedingt an der Ampelkreuzung warten musste. Durch den Zusammenstoß erleidet der Führer des Dacia leichte Verletzungen. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Ein zuvor vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von 2,11 Promille. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste einer der beiden Fahrstreifen, in Fahrtrichtung Hannover, gesperrt werden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell