Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen decken etliche Verstöße auf

Hildesheim (ots)

Alfeld (Sen) Am Dienstagvormittag den, 03.03.2026, führte die Polizei Alfeld im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit gezielte Verkehrskontrollen durch. Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Hauptunfallursachen Ablenkung und Geschwindigkeit.

Im Bereich der Stadt Alfeld wurden an zwei Messstellen in kurzer Zeit insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zwei Verkehrsteilnehmer müssen aufgrund der Schwere ihrer Verstöße mit einem Fahrverbot rechnen. Eine 32-jährige Frau aus dem Landkreis Einbeck wurde mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h in einer innerörtlichen 50 km/h-Zone gemessen. Sie muss mit einem hohen dreistelligen Bußgeld, einem zweimonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Weitere mobile Kontrollen ergaben, dass einige Verkehrsteilnehmer ihr Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt benutzt hatten, was zu entsprechenden Ahndungen führte. Ein Verkehrsteilnehmer wurde zudem festgestellt, weil er kein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Elektrokleinstfahrzeug angebracht hatte. Gegen ihn wird ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizei Alfeld weist darauf hin, dass seit dem 01.03.2026 neue "schwarze" Versicherungskennzeichen für alle Versicherungspflichtigen Kleinkrafträder vorgeschrieben sind. Die alten "grünen" Kennzeichen aus 2025 sind seit dem 01.03.2026 ungültig.

Die Kontrollen unterstreichen die Bedeutung der Verkehrssicherheitsarbeit für die Polizei. Die Polizei Alfeld wird daher weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell