Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer meldet auffälligen PKW auf der BAB 7 - Fahrer alkoholisiert

Hildesheim (ots)

BAB 7/ Hildesheim (dre) - Am 02.03.2026, gegen 18 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der BAB 7, zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt, in Fahrtrichtung Kassel.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der betreffende PKW durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der T+R Hildesheimer Börde West festgestellt und anschließend kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille.

Dem 33-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin in der Dienststelle der Polizeiinspektion Hildesheim durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 22:29

    POL-HI: Verkehrsüberwachung auf der Autobahn

    Hildesheim (ots) - BAB 7 / Hildesheim (mue) Am heutigen Montag, den 02. März wurde durch die Autobahnpolizei Hildesheim eine gezielte Verkehrsüberwachung auf der BAB 7 durchgeführt. Hauptfokus war es, Ablenkungen im Straßenverkehr aufzudecken und die Verkehrssicherheit so zu erhöhen. Durch die Beamten konnten in diesem Rahmen diverse Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Darunter befanden sich ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:46

    POL-HI: Brand eines Einfamilienhauses im Hildesheimer Stadtteil Drispenstedt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Montag, 02.03.2026, wurde der Polizei gegen 03:40 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Drispenstedter Brink" gemeldet. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Ortsfeuerwehr Drispenstedt bekämpften die Flammen anschließend. Personen befanden sich nicht in dem Haus. Vorliegenden ...

    mehr
