Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer meldet auffälligen PKW auf der BAB 7 - Fahrer alkoholisiert

Hildesheim (ots)

BAB 7/ Hildesheim (dre) - Am 02.03.2026, gegen 18 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der BAB 7, zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt, in Fahrtrichtung Kassel.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der betreffende PKW durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der T+R Hildesheimer Börde West festgestellt und anschließend kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille.

Dem 33-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin in der Dienststelle der Polizeiinspektion Hildesheim durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell