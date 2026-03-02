PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt in Hildesheim stellt sich der Polizei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Am frühen Samstagmorgen (28.02.2026) kam eine 43-jährige Frau in einer Hildesheimer Wohnung durch ein Gewaltdelikt ums Leben.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6225919

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 37-jährigen Hildesheimer handelt, war seitdem flüchtig. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach ihm. Darüber hinaus erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen den 37-Jährigen.

Heute Mittag stellte sich der Mann im Beisein eines Rechtsanwaltes auf einer Polizeidienststelle und wurde verhaftet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

