Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Einfamilienhauses im Hildesheimer Stadtteil Drispenstedt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Montag, 02.03.2026, wurde der Polizei gegen 03:40 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Drispenstedter Brink" gemeldet.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Ortsfeuerwehr Drispenstedt bekämpften die Flammen anschließend. Personen befanden sich nicht in dem Haus. Vorliegenden Informationen zufolge soll dieses leerstehend sein.

Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

